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Рособрнадзор предложил изменить три задания ЕГЭ по информатике

Рособрнадзор предложил изменить три задания ЕГЭ по информатике

Изменения в три задания ЕГЭ-2027 по информатике предложил внести Рособрнадзор, структура контрольно-измерительных материалов и максимальный первичный балл при этом сохраняются, следует из документа ведомства.

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