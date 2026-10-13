Рособрнадзор предложил изменить три задания ЕГЭ по информатике

Изменения в три задания ЕГЭ-2027 по информатике предложил внести Рособрнадзор, структура контрольно-измерительных материалов и максимальный первичный балл при этом сохраняются, следует из документа ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Продадим его на ...
- «Продадим его на ...
- В Подмосковье зад...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым