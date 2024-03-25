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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гэрри – о поединке с Ковингтоном: «Я бросил вызов Колби. Он не подписал контракт. Наш бой не объявлен из-за него»

«Почему UFC не объявил наш бой? Спросите Колби. Это я бросил ему вызов и обратился к UFC. Он просто не согласился, вот и все.

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