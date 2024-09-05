США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и Симоньян

Минфин США назвал главреда "центральной фигурой в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния" США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Ruptly, "ТВ-Новости" и Sputnik, а также главреда группы и RT Маргариты Симоньян.