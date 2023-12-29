ФОМ: Путину доверяют 79% россиян

ЮВ

Юрий Во

ФОМ - это просто один из отделов Кремля. Точно как РОССТАТ, назначающий уровень инфляции в стране по указанию Кремля. Понятно, что этот уровень никакого отношения к реальности не имеет. Точно также и цифры от ФОМ - это назначенные цифры. Понятно, что значительная часть народа в России имеет достаточно хорошо "промытые" пропагандой мозги. Эти "промытые" верят и ФОМу и РОССТАТу. Верить или не верить этим организация - дело личное. Ведь в В России мирно живут и верующие и атеисты.