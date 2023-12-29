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ФОМ: Путину доверяют 79% россиян

ФОМ: Путину доверяют 79% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
ФОМ - это просто один из  отделов Кремля. Точно как РОССТАТ, назначающий уровень инфляции в стране по указанию Кремля.  Понятно, что этот уровень никакого отношения к реальности не имеет.  Точно также и цифры от ФОМ - это назначенные цифры. Понятно, что значительная часть народа в России имеет  достаточно хорошо &quot;промытые&quot; пропагандой мозги.  Эти &quot;промытые&quot;  верят и ФОМу и РОССТАТу.  Верить или не верить этим организация - дело личное.  Ведь в В России мирно живут и верующие и атеисты.
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