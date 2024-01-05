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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Дементьев: «Овечкину лишние дни отдыха не помешают, если он не попадет на Матч звезд НХЛ»

Ранее НХЛ объявила первоначальный список из 32 хоккеистов на Матч звезд — по одному игроку от каждой команды, выбранному Департаментом хоккейных операций.

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