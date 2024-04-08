В «Букмейте» синхронизировали аудио и текст

Проект Яндекса «Букмейт» становится все более популярным у любителей чтения и аудиокниг. Разработчики добавили в сервис новую функцию, которая позволяет быстро переключаться между чтением книги и ее прослушиванием.
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