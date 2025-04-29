Дальний Восток: 17,8 млрд рублей на водные объекты, результаты тревожат

Счётная палата выявила ухудшение состояния водных объектов на Дальнем Востоке. На защиту водных ресурсов в Приморском и Хабаровском краях выделено 17,8 млрд рублей, однако качество воды и уровень безопасности гидротехнических сооружений остаются неудовлетворительными.
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