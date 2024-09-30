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Сотни боевиков окружены в Угледаре и, вероятно, останутся там до конца

Сотни боевиков окружены в Угледаре и, вероятно, останутся там до конца

Российская армия продвигается в восточной части Угледара, стремясь закрепиться в многоэтажках на окрестностях города, куда уже прибывает пехота, сообщает аналитический ресурс DS, который работает на ГУР Минобороны Украины.

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Комментарии
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Серж Южанин
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19 час.
Серж Южанин
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19 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Оставлять надо навсегда...И лучше в земле.
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14 час.

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