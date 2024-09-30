Сотни боевиков окружены в Угледаре и, вероятно, останутся там до конца

Российская армия продвигается в восточной части Угледара, стремясь закрепиться в многоэтажках на окрестностях города, куда уже прибывает пехота, сообщает аналитический ресурс DS, который работает на ГУР Минобороны Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии