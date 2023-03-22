Экзотическая парковка: лазурный автобус «присел» на тротуаре на Балканской площади

Транспортное средство попыталось «спрятаться» за козырьком автобусной остановки. Лазурный автобус утром 22 марта внезапно решил припарковаться прямо на тротуаре возле остановки на Балканской площади, где пассажиры ожидают общественный транспорт.
Транспортное средство попыталось «спрятаться» за козырьком автобусной остановки. Лазурный автобус утром 22 марта внезапно решил припарковаться прямо на тротуаре возле остановки на Балканской площади, где пассажиры ожидают общественный транспорт.
Свежие комментарии