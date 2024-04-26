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«Град» уничтожил два пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

«Град» уничтожил два пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» ликвидировал три наблюдательных пункта и два пункта управления БПЛА Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ.

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