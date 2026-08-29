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Проект ПДД для роботов-доставщиков разработали в России

Проект ПДД для роботов-доставщиков разработали в России

Эксперимент по эксплуатации роботов-доставщиков пройдет в 35 регионах России в течение 3 лет. Будут установлены ограничения на передвижение роботов и ответственность операторов.

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