На выходных в Крыму поймали 185 пьяных водителей

На прошлой неделе в Крыму произошло 17 ДТП, в ходе которых погибло 4 человека и 17 получили различные травмы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции РК.
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