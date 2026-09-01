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«Адский путь»: добраться до цифрового рубля оказалось непросто

С 1 сентября должно было начаться массовое внедрение цифрового рубля — новой, третьей формы денег, обсуждение которой Банк России начал еще шесть лет назад, но так и не смог объяснить банкам, зачем им это нужно.

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