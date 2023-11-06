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Что такое упражнения Кегеля и как их делать мужчинам?

Что такое упражнения Кегеля и как их делать мужчинам?

Рассказываем, почему нужно регулярно тренировать мышцы тазового дна. фото: Shutterstock/Fotodom.ruЗачем нужны упражнения Кегеля? Если вы недоумеваете, какие еще упражнения разработал известный немецкий философ, то рассказываем.

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