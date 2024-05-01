Официальные инструменты для создания модов к Starfield уже предоставлены некото...

Официальные инструменты для создания модов к Starfield уже предоставлены некоторым мододеламBethesda Game Studios начала предоставлять ранний доступ к Creation Kit, программе для создания модов для космической ролевой игры Starfield.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)