РЖД и Минпромторг потеряли 100 тысяч вагонов. Лишние или нужные: железнодорожники, ведомства и рынок мечутся между профицитом и дефицитом ПС

Глава Минпромторга Антон Алиханов на совместной коллегии с Минтрансом обозначил профицит грузовых вагонов в России в диапазоне 200–300 тысяч единиц.
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