Вгудок
ГЛАВНАЯЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вгудок

16 подписчиков

РЖД и Минпромторг потеряли 100 тысяч вагонов. Лишние или нужные: железнодорожники, ведомства и рынок мечутся между профицитом и дефицитом ПС

РЖД и Минпромторг потеряли 100 тысяч вагонов. Лишние или нужные: железнодорожники, ведомства и рынок мечутся между профицитом и дефицитом ПС

Глава Минпромторга Антон Алиханов на совместной коллегии с Минтрансом обозначил профицит грузовых вагонов в России в диапазоне 200–300 тысяч единиц.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым