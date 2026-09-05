Роднина о победах российских фигуристов: «Это турниры третьего сорта. Реальный уровень будет понятен на ЧМ»

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании (1972, 1976, 1980), ныне депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина высказалась о первых результатах российских фигуристов на международных соревнованиях после допуска.
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