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Роднина о победах российских фигуристов: «Это турниры третьего сорта. Реальный уровень будет понятен на ЧМ»

Роднина о победах российских фигуристов: «Это турниры третьего сорта. Реальный уровень будет понятен на ЧМ»

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании (1972, 1976, 1980), ныне депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина высказалась о первых результатах российских фигуристов на международных соревнованиях после допуска.

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