СРОЧНО: Враг пошёл в атаку на запорожском фронте (+КАРТА)

Враг пошёл в атаку на запорожском фронте. Бронегруппа ВСУ в составе до десяти танков и другой бронетехники с ротной тактической группой пехоты пошла в наступление в районе Времьевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта.
Враг пошёл в атаку на запорожском фронте. Бронегруппа ВСУ в составе до десяти танков и другой бронетехники с ротной тактической группой пехоты пошла в наступление в районе Времьевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта.
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