Русская весна

115 401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Берлизов
    А вот из того же источника. Информация на 04.06.23 21.36: "В ходе боёв на запорожском фронте враг понёс существенные ...Враг продолжает н...
  • Андрей Сушко
    И я лесбиян)))))Санду пообещала о...
  • Александр Aндреев
    Она лесби.Санду пообещала о...

СРОЧНО: Враг пошёл в атаку на запорожском фронте (+КАРТА)

СРОЧНО: Враг пошёл в атаку на запорожском фронте (+КАРТА)

Враг пошёл в атаку на запорожском фронте. Бронегруппа ВСУ в составе до десяти танков и другой бронетехники с ротной тактической группой пехоты пошла в наступление в районе Времьевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх