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Царьград

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Путин предложил испытать неуязвимость ракеты "Орешник" в гипотетическом поединке

Путин предложил испытать неуязвимость ракеты "Орешник" в гипотетическом поединке

Западные СМИ обратили внимание на предложение Президента России Владимира Путина провести высокотехнологичную дуэль с США, чтобы продемонстрировать возможности ракеты «Орешник», которую, по его словам, невозможно перехватить.

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