Спички - не игрушка

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Православные татары против русофобской политики отдельно взятых влиятельных представителей элиты Татарстана

Православные татары против русофобской политики отдельно взятых влиятельных представителей элиты Татарстана

Православная татарская община требует освобождения главы Общества Русской Культуры Татарстана Михаила Щеглова и считает все обвинения против него лживыми.

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