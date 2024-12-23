В Ростовской области полицейские провели проверки по соблюдению миграционного законодательства

Сотрудники Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Ростовской области провели проверки на территории Азовского и Аксайского районов региона с целью выявления нарушений миграционного законодательства.
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