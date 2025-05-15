Пожар в Оксфордшире: 10 бригад тушат огонь на Bicester Motion

В Оксфордшире вспыхнул пожар в Центре исторического автомобилестроения Bicester Motion. Сигнал поступил от местных властей: на территории комплекса, где работают более 50 компаний, задействовано 10 пожарных бригад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии