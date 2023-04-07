Военное обозрение

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«Нет, мы пришли взять только жизни». Как петлюровцы зачищали Малороссию от русских и евреев

«Нет, мы пришли взять только жизни». Как петлюровцы зачищали Малороссию от русских и евреев

Симон Петлюра и петлюровцы Рождение Директории Как уже отмечалось, падение Второго рейха и Компьенское перемирие между странами Антанты и Германией стало решающим в судьбе Гетманщины Скоропадского («Мы будем лишь подстилкой для других наций»).

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