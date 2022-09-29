Закон, порядок, государство

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В Ивановской области состоялась церемония вручения паспортов Российской Федерации гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР

В пункте временного размещения, организованного на базе дома-интерната для ветеранов войны и труда, прошла торжественная церемония вручения паспортов.

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