СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ по специальности 5-04-0732-05 Монтаж и эксплуатация санитарно-технического оборудования зданий и сооружени...

СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ по специальности 5-04-0732-05 Монтаж и эксплуатация санитарно-технического оборудования зданий и сооруженийФорма получения образования дневная (очная)на основе общего базового образования на условиях целевой подготовки специалиста1.
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