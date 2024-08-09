Верующие отметят праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери 10 августа 2024 года

10 августа верующие чествуют память Смоленской иконы Божией Матери. Также в этот день вспоминают о семи апостолах, выбранных из 70 учеников Иисуса Христа: Никаноре, Стефане, Филиппе, Тимоне, Николае, Прохоре и Пармене.