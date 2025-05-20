Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Владимир Кубышко представил временно исполняющего обязанности начальника ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Владимир Кубышко представил личному составу Главного управления МВД России по Волгоградской области нового руководителя.
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