Ubisoft ищет инвесторов для новой компании, которая будет владеть крупнейшими а...

Ubisoft ищет инвесторов для новой компании, которая будет владеть крупнейшими активами издателяUbisoft рассматривает возможность запуска нового предприятия, которое будет владеть некоторыми из самых популярных интеллектуальных прав компании и которое может частично принадлежать и другим компаниям, помимо акционера Tencent.