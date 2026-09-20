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Самые большие и дорогие клады за всю историю находок. Какую долю нужно отдать государству за находку в разных странах?

Самые большие и дорогие клады за всю историю находок. Какую долю нужно отдать государству за находку в разных странах?

Самые большие и дорогие клады за всю историю находок. Какую долю нужно отдать государству за находку в разных странах? Мысль о том, чтобы найти спрятанные сокровища, ждущем своего часа, будоражит умы многих людей испокон веков.

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