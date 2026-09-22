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Муж одной из трех сестер, погибших в пожаре в ТЦ Стерлитамаке, находится в зоне СВО

Муж одной из трех сестер, погибших в пожаре в ТЦ Стерлитамаке, находится в зоне СВО

Три родные сестры погибли во время пожара в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке. Все они работали в одном ателье, которое находилось в сгоревшем торговом центре.

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