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Названы два самых популярных китайских кроссовера

Названы два самых популярных китайских кроссовера

В марте в Топ-25 оказались два кроссовера из Поднебесной, а по итогам продаж с начала года один из них уже забрался в Топ-20… Материалы по теме Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж новых автомобилей на российском рынке в марте 2022 года.

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