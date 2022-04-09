Названы два самых популярных китайских кроссовера

В марте в Топ-25 оказались два кроссовера из Поднебесной, а по итогам продаж с начала года один из них уже забрался в Топ-20… Материалы по теме Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж новых автомобилей на российском рынке в марте 2022 года.