Морпехи взяли пленных на опорнике ВСУ в Курской области

Под давлением наших военнослужащих противник оставил на взводном огневом пункте оружие и раненых.Бойцы бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск «Север» выбивают противника с территории Курской области.
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