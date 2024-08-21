Транспортные полицейские и общественники посетили детский лагерь «Олимпиец» в Краснодарском крае

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники Белореченского линейного отдела полиции и представители Общественного совета при Краснодарском линейном управлении МВД России на транспорте организовали профилактические мероприятия в детском загородном туристическом лагере «Олимпиец».
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