Yamaha представила два среднекубатурных нейкеда: MT-07 и Y-AMT

Японский производитель мототехники Yamaha представляет две новинки 2025 модельного года. Первая из них, мотоцикл MT-07, воплощает философию «Темной стороны Японии» и уже завоевала тысячи поклонников по всему миру своим футуристическим дизайном в сочетании с двигателем с высоким крутящим моментом.