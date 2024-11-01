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5koleso.ru

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Yamaha представила два среднекубатурных нейкеда: MT-07 и Y-AMT

Yamaha представила два среднекубатурных нейкеда: MT-07 и Y-AMT

Японский производитель мототехники Yamaha представляет две новинки 2025 модельного года. Первая из них, мотоцикл MT-07, воплощает философию «Темной стороны Японии» и уже завоевала тысячи поклонников по всему миру своим футуристическим дизайном в сочетании с двигателем с высоким крутящим моментом.

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