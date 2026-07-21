Назван срок окончания дождей в Москве

Дожди прошли в Москве в ночь с понедельника на вторник и продлятся до конца рабочей недели. Срок окончания осадков назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.
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