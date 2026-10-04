Махорка в СССР была очень популярна. Почему она пропала со временем

Фото: shakko. Собственная работа, Общественное достояние, Wikipedia Сегодня слово «махорка» чаще вызывает воспоминания о военных фильмах, солдатских кисетах и самокрутках.
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То, что представлено на фото со стоимостью 35 коп. - отходы табачного производства. Листья шли на производство сигарет и папирос, а стебли табака перемалывались и шли как "махорка". Чтоб народу долго не объяснять. Мой дядька в советское время писал по табаку научную работу, информация от него.
а почему первобытные люди ходили в своей одежде тех времен,а сейчас люди одеваются по другому?!
Махорка в СССР стоила 6 копеек. На Фото цена 35 копеек!!!