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Царьград

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Экс-участница "Дома-2" потеряла миллионы после атаки БПЛА на склад Wildberries

Экс-участница "Дома-2" потеряла миллионы после атаки БПЛА на склад Wildberries

Виктория Комиссарова лишилась 20 миллионов рублей из-за пожара на складе Wildberries, начавшегося в результате ночного налёта беспилотников.

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