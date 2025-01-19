Президента Филиппин обвинили в ослаблении импичмента вице-президенту

Позиция президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего ослабляет усилия по предъявлению импичмента вице-президенту Саре Дутерте, заявил заместитель лидера меньшинства в Палате представителей Франс Кастро 18 января в ходе митинга в поддержку импичмента.
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