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Загубленное детство: 9-летняя поступила в МГУ — какой ценой?!

Загубленное детство: 9-летняя поступила в МГУ — какой ценой?!

Родители ребёнка-вундеркинда Алисы, которая детство, похоже, не видела и сдала экзамены в МГУ — эксцентричные граждане.

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Елена Бреслова
А может это здорово (быть вундеркиндом)? у них вся семья такая, т.е Алисе было с кем играть (7 детей), только эти игры были интеллектуальны... Интересно, а весь негатив не от зависти ли?!
Элина Морозова
У этой "медали" две стороны...
ГусЕна
Одна. Плохая. Это патология.
Элина Морозова
Давно уже известно, что процент идиотов и гениев всегда остается неизменным.Плохо это или хорошо, не знаю..
ГусЕна
У нас чсе в роду по маминой линии-медики. Двоюродный брат был очень способный-в 3 года делал уроки всем первоклассникам в части. Узнала тетя. Гоняла по двору:" Френя!!!"( шизоФРЕНик). Прятали от него книжки. Он в пять лет построил с ребятней целый городок подземный под стоянкой списанного оборудования. Никто целый год не понял, что мы там строили-даже землю он распоряжался выносить грамотно. Мальчишки 10-14 лет ему подчинялись. Когда обнаружили и разразился скандал:" Пиндец, сейчас все рухнет", были вызваны инженеры и охренели , как организованы подпорки и стстема переходов. Отца его чуть под требунал...А потом думали, как закопать... Конечно, он попал в поле зрения срецслужб. Тетя костьми ложилась и придумывала байки, как он поглупел. А в 15 лет он поступил в ВВКУ в Питере. Куда поступают только сынки генералов, а не майоров. Как он уехал ( тетя денег не давала, еврейская мама сама все купит) никто не знал. А в 26 лет он ушел в монастырь. Сказал матери" А что мне делать? ". Мне тоже не давали книжки-читать научилась по вывескам. В пять лет. А вывесок было не много ХЛЕБ, МАГАЗИН, УНИВЕРСАМ. Про Азбуку и речи не было чтоб мне ее дали. Потом с этикетками -вычеркивала буквы, которые знала и на слух определяла. В пять лет дали лоскут-я обшивала всех пупсов всех знакомых девочек. Крой придумывала. Отняли. Дали карандаши. Устроила выставку во всех трех подьездах...Хочу сказать: и тетя и мама, как врачи, гасили наши выдающиеся способности, пытались продлить обычное детство. Ненормально , что первой книгой стала " ГИГИЕНА ПИТАНИЯ", правда, я ее прочла как ГИЕНА ПИТАНИЯ. Прочла всю. Видимо, это был первый ужастик:) Я понимаю и благодарна семье.
Элина Морозова
А мне в детстве всегда давали возможность выбора. Наблюдали какие у меня наклонности и способности и подсказывали, поддерживали. Покупали карандаши и краски, конструкторы и мозаики,спорт инвентарь. Дома папа сделал мини спортзал. У меня была шведская стенка и турник двухуровневый.. Шили костюмы для выступлений. Вундеркиндом я не стала. Но за увлекательное детство родителям благодарна.
ГусЕна
У нас тоже было нормальное детство благодаря разумности родителей.
Анна Эржибова
В школу не ходили но в школе учатся......?
Вера Федорова
Даже не знаю, что и сказать...А на вид, дети как дети). Пусть учатся.
Andre Osh
Что бы судить об этом надо послушать саму девочку. Сразу станет понятно, несчастна она или счастлива. Если человек несчастлив, то он не сможет эффективно учиться и достигать подобных результатов.
Александр Семенов
++++++
Andre Osh
Правильней было бы послушать лекции отца о методах обучения, прежде чем судить о вреде.
ГусЕна
Один папаня уже крутил ребенка, как вентилятор. Тоже был уверен, что младенцы приспособлены и обладают высокой выживаемостью. Кто ж спорит. Только, кто знает где предел? И что за ним последует. Пример Вассермана наглядный. Счастлив ли этот человек ? Доступно ли ему простое человеческое ?
Andre Osh
Я всю жизнь интенсивно учусь и этим счастлив. Она так же выглядит счастливой. Может сначала с девочкой поговорить, прежде чем выводы делать. Пусть пригласят ее на любое шоу. По ее интонации будет понятно, является ли этот показатель для нее перегрузкой.
Cергей Шапорев
А, кроме учебы вас в жизни что-нибудь ещё осчастливливает? И что Вы уже такого важного добились? Мне, кажется, этот пример очень наглядно показывает уровень нашего школьного образования, когда даже детей-грудничков))) можно натаскать на сдачу ЕГЭ. А обратили внимание на процент сдачи на этот факультет? В МГУ- меньше 43 процентов!!! Вот это уровень!!!
ГусЕна
Ребенок не может адекватно оценить. Тем детям, которые залипают в компы-тоже " хорошо". И тем, кто в казаки-разбойники-тоже. Ответственность родителей-определить судьбу ребенка.
Элина Морозова
Видела небольшое интервью с этой девочкой. Она один в один повторила папины слова. Папа рядом стоял...
ГусЕна
Это страшно-ребенок должен познавать мир и рисовать принцесс, а она озабочена папиными фобиями и неуемными амбициями...
Элина Морозова
Одно только радует, что ей мозги не пудрят замужеством и сказками о чудесных принцах))
ГусЕна
Скажет ли спасибо или Природа мудра и с первой менструацией мозги встанут на место...
Cергей Шапорев
В какое место мозги встанут?))
alexander
Предпочитаю нормальных детей.
Cергей Шапорев
А, может, родителей?
Раиса Позднякова
Мне кажется, что пока психологией девочке заниматься не стоит.
Александр Япринцев
Психологией надо заняться родителям этого ребенка. Бесспорно, ребенок одаренный. НО это воздушный шар накаченный принудительно знаниями. К годам 17-20 оболочка шарика не выдержит, финал не утешителен. Примеров куча.
ГусЕна
Этими родителями должна заняться опека. Пристально.
Van Van
Зависть - очень распространенная эмоциональная реакция на достижения других. Порождает ее комплекс неполноценности - неуверенность в своих профессиональных, сексуальных, коммуникативных и прочих способностях.
ГусЕна
Дурь .
Van Van
Аргументированный ответ ))) Одаренный ребенок. Развивается не по годам а по способностям. Не такой каких множество. За него можно только порадоваться. Так нет же, всегда найдутся завистники и злопыхатели, нет чтобы скинуться добрым словом и пожелать ему ему успехов и содействовать в том, так начинают палки в колеса совать, совсем как в старые недобрые времена в костер инквизиции. Слава всевышнему, сейчас не времена Джордано Бруно и уцелеет тот ребенок, и прибудет ему сила, и из него получится Великий Человек! который с пренебрежением отнесется к Вашему кАменту.
ГусЕна
Повторюсь-дурь вы пишите. Во-первых, это девочка и незаурядный ум может испортить ей жизнь. Во-вторых, такие способности могут иметь и негативные последствия, например, шизофрению. Чего мне ей завидовать? Вы завидуете Вассерману? Я лично предпочла бы чтоб моя дочка играла в куклы в этом возрасте.
Татьяна Калеганова
Ну, закончит она вуз. Закроем глаза на переходный возраст и первую любовь. Куда она в таком возрасте пойдет работать? Её никто на работу не возьмет, законы о трудоустройстве никто не отменял. И ребенок "сгорит".
Cергей Шапорев
Поступит в другой…
Владимир Петров
Была семья Никитиныx в СССР: все выросли хорошими и образованными людьми и некоторые - многодетными. Гениев не случилось. Но просто умными и здоровыми стали все. Родители нашей героини странненькие, имена детям дают проблемные, культурно-этнически чуждые... Cомнения есть, но если не насилие стимулирует детей, то суверенитет семьи следует уважать.
Александр Семенов
Вообще тут особо не о чем говорить, если дети учатся в виде игры, и с удовольствием, это одна ситуация, если насильно, через жесткую дисциплину и в ущерб детским играм и детскому развитию познавания мира, то это другая ситуация. К примеру Бородин, в три года, знал три языка и ничего себе и композитор и химик и врач... Всё вообще очень индивидуально. И данная семья не массовая ситуация, а скорее исключение и особого смысла рассуждать по этому поводу я не вижу. Наши дети, росли просто как обычные детишки, по той простой причине, что даже очень желая, мы не могли бы им дать столько знаний и такой дисциплины, как Тепляковы.)))
Сергей Лепехов
Автор сего высера - небезызвестный либераст Илья Валеев с ЖЖ. Таким верить - себя не уважать, от любых российских успехов их просто корёжит...
Александр Семенов
Это вы к нему предвзято относитесь, а на самом деле "Житан - просто хороший человек" ... вполне возможно... даже самый хороший на планете...))))
Татяна
Это доказательство что современная школа не формирует и не обогащает индивидуальность, не дает путевку таланта.

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