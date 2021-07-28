Загубленное детство: 9-летняя поступила в МГУ — какой ценой?!

Родители ребёнка-вундеркинда Алисы, которая детство, похоже, не видела и сдала экзамены в МГУ — эксцентричные граждане.
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