В доме под Бобруйском разорвался отопительный котел - без пострадавших не обошлось.

Происшествие случилось утром 16 декабря в частном доме в деревне Кончаны, сообщает МЧС.Иллюстративное фотоРазорвался вмонтированный в печь самодельный отопительный котел на твердом топливе, который был расположен в кухне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии