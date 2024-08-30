Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо может быть сыном Фиделя Кастро

Фото: ТГ «Осторожно новости» Бывший президент США Дональд Трамп вновь обратился к старым конспирологическим теориям, утверждая, что нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо может быть сыном легендарного кубинского революционера Фиделя Кастро.
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