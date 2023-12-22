WP: Верховный суд может допустить Трампа до выборов в следующем году

Верховный суд США при рассмотрении на федеральном уровне вопроса о дисквалификации экс-президента США Дональда Трампа с предстоящих выборов может отклонить дело, сославшись на то, что 14-я поправка не распространяется на президентов США.
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