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WP: Верховный суд может допустить Трампа до выборов в следующем году

WP: Верховный суд может допустить Трампа до выборов в следующем году

Верховный суд США при рассмотрении на федеральном уровне вопроса о дисквалификации экс-президента США Дональда Трампа с предстоящих выборов может отклонить дело, сославшись на то, что 14-я поправка не распространяется на президентов США.

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