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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Apple скупает контент для обучения своего собственного генеративного ИИ Согла...

Apple скупает контент для обучения своего собственного генеративного ИИ Согла...

Apple скупает контент для обучения своего собственного генеративного ИИСогласно данным New York Times, Apple достигла соглашений с несколькими крупными издателями относительно использования их текущего новостного контента для обучения генеративным системам искусственного интеллекта.

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