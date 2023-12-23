Apple скупает контент для обучения своего собственного генеративного ИИ Согла...

Apple скупает контент для обучения своего собственного генеративного ИИСогласно данным New York Times, Apple достигла соглашений с несколькими крупными издателями относительно использования их текущего новостного контента для обучения генеративным системам искусственного интеллекта.
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