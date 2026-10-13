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Новости Брянска

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В Брянской области снизились цены на продукты питания

В Брянской области снизились цены на продукты питания

Картофель в Брянской области подешевел на 23,2%, морковь — на 14,4%, капуста — на 11,6%, сахар — на 5,1%.

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