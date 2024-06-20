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Жителя Липецкой области осудили на 20 лет за перевод средств ВСУ

Жителя Липецкой области, учителя рисования Даниила Клюку признали виновным в государственной измене за перевод денежных средств Вооруженным силам Украины (ВСУ) и приговорили к 20 годам лишения свободы, сообщили РБК во 2-м окружном военном суде.

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