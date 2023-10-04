Минобразования опровергло массовое увольнение педагогов в колледже Екатеринбурга

В Уральском радиоколледже имени им. А.С. Попова в Екатеринбурге нет массовых увольнений: некоторые преподаватели уехали из региона, кто-то ушел работать в другие учебные заведения, а есть те, кто решил посвятить себя бизнесу.
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