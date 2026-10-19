Washington Post: “As the Trump administration pushes the bounds of executive power, the Justice Department unit known as the Office of Legal Counsel, or OLC, has affirmed some of its most high-profile and controversial actions — even as many experts question their legitimacy and some are later struck down by the courts.
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