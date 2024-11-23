Студенты Тамбовского филиала Президентской академии приняли участие во встрече с Николаем Мачихиным

В коворкинге HQ Коворкинг | Тамбов прошла встреча врио директора департамента молодежной политики Николая Мачихина с руководителями студенческих советов вузов региона, в которой приняли участие активисты Студенческого совета Тамбовского филиала Президентской академии.
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