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Студенты Тамбовского филиала Президентской академии приняли участие во встрече с Николаем Мачихиным

Студенты Тамбовского филиала Президентской академии приняли участие во встрече с Николаем Мачихиным

В коворкинге HQ Коворкинг | Тамбов прошла встреча врио директора департамента молодежной политики Николая Мачихина с руководителями студенческих советов вузов региона, в которой приняли участие активисты Студенческого совета Тамбовского филиала Президентской академии.

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