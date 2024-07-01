Полигон в Сосновском округе планируют строить на подтопляемых землях

Ещё три жителя Сосновского муниципального округа требуют признать незаконным положительное заключение экологической экспертизы, выданное по проекту строительства объекта по обработке и захоронению отходов на территории бывшего Дегтянского сельсовета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии