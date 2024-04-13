Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    израиль сделал всё САМ ,что бы его ненавидело большинство.Цели войны не буд...
  • Андрей
    зачем все эти провокационные заголовки? Надо людям страховать своё имущество? Надо!. Но государство поможет всем по л..."Государство вам ...
  • Валерий Довнер
    Мой город постигло страшное наводнение. Но район , где я живу, слава богу не коснулась беда. Но весь ужас от происход..."Государство вам ...

МИД Таджикистана все же отчитал российских силовиков за лечение слуха негодяям из «Крокуса»

МИД Таджикистана все же отчитал российских силовиков за лечение слуха негодяям из «Крокуса»

# Чернильница Ну что же, друзья. Я думаю вы помните, что до того как переловили основных негодяев из «Крокуса» и ещё не выяснилось какой именно национальности не имеющая национальности преступность, Таджикистан назвал фейком данные о причастности его граждан к произошедшему на концерте «Пикника».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору